Матыцин заявил, что фигуристка Валиева является важным членом сборной России

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Министр спорта РФ Олег Матыцин считает, что фигуристка Камила Валиева является важным членом сборной России, это выдающаяся спортсменка. Такое мнение Матыцин высказал в интервью ТАСС.

"Задача сейчас - максимально дать понять, что она является важным членом нашей команды. Камила - выдающаяся спортсменка, надеюсь, что она еще завоюет олимпийские медали", - сказал Матыцин.

"Нам нужно прежде всего самим оценить и разобраться объективно, что там произошло, чтобы выстраивать дальнейшую линию защиты наших адвокатов и юристов. Безусловно, нужно защищать чистых спортсменов и тренеров. Мы понимаем, что удар пришелся не только на Камилу, но и на Этери Георгиевну [Тутберидзе]. Здесь важна максимально честная и объективная оценка ситуации", - добавил министр.

Валиева на Олимпиаде в Пекине заняла первое место в командных соревнованиях фигуристов в составе сборной России. Церемония награждения победителей и призеров командного турнира не состоялась из-за положительного результата допинг-теста Валиевой, который был сдан 25 декабря. Расследование в отношении фигуристки продолжается. В одиночном катании 15-летняя спортсменка заняла четвертое место.