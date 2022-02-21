Матыцин рассказал, что во время Олимпиады пересмотрел фильм "Белый снег" про Вяльбе

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Министр спорта РФ Олег Матыцин во время Олимпиады в Пекине еще раз пересмотрел художественный фильм "Белый лед", рассказывающий о судьбе президента Федерации лыжных гонок России Елены Вяльбе. Об этом Матыцин рассказал в интервью ТАСС.

"Конечно, еще раз не могу не отметить Елену Валерьевну Вяльбе. Низкий поклон ей и всему штабу Юрия Бородавко, абсолютно всем тренерам. Недавно с супругой пересматривали фильм "Белый снег" про Елену Валерьевну. Она, конечно, достойна самых теплых слов за создание атмосферы и ту работу, которая и привела к этим результатам", - рассказал Матыцин.

На Олимпийских играх в Пекине российские лыжники завоевали 11 медалей - больше, чем любая другая команда.