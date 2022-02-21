Российская биатлонистка Шевченко досрочно завершила сезон

ТАСС, 21 февраля. Российская биатлонистка Анастасия Шевченко досрочно завершила сезон из-за травмы. Об этом спортсменка сообщила в своем Instagram.

"Спасибо мне за сезон, он был неплох, - написала Шевченко. - К сожалению, я вынуждена завершить этот сезон, травма оказалось немного серьезнее, чем думали. Ну, ничего страшного, как получилось, так получилось. Я обещаю вернуться еще сильнее и злее, с новыми целями и новыми мыслями".

Шевченко занимает четвертое место в общем зачете Кубка IBU, набрав 435 очков. В текущем сезоне на Кубке мира Шевченко провела три гонки, лучшим результатом стало 41-е место в гонке преследования на этапе в Рупольдинге.

Шевченко 22 года, она является бронзовым призером чемпионата Европы 2021 года в спринте.