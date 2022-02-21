Журова рассказала, какие выступления россиян на Олимпиаде ей запомнились больше всего

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Сборная России одержала много побед на Олимпийских играх в Пекине, которые удивили и вдохновили олимпийскую чемпионку по конькобежному спорту, депутата Госдумы Светлану Журову. Об этом она заявила в беседе с ТАСС.

Сборная России заняла девятое место в неофициально медальном зачете, завоевав шесть золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых медалей.

"Несомненно, мне запомнились выступления лыжника Александра Большунова, каждая его победа была яркой и эмоциональной. Также в память вошла победа фигуристки Ани Щербаковой, потому что в тот момент, когда все думали о другом, она спокойно, чисто откатала, как и должно было быть. Очень понравилось выступление сборной России по прыжкам на лыжах с трамплина, потому что они завоевали первую за 54 года олимпийскую медаль в этом виде спорта, а также мужской сборной по конькобежному спорту. В гонке преследования на них никто не ставил, а они взяли и чуть не обыграли в финале норвежцев, но опередили американцев и нидерландцев", - сказала Журова.

"Меня удивил сноубордист Вик Уайлд. Если говорить о медалях Большунова, то они были закономерны, а вот Уайлд удивил. И меня поразил Руслан Захаров, который завоевал в Сочи золотую медаль в шорт-треке и серебряную в конькобежном спорте в Пекине. Это уникальный случай. В целом было много побед, которые меня удивили и вдохновили", - добавила Журова.

Олимпийские игры проходили с 4 по 20 февраля.