Тренер сборной Польши по футболу отказался от идеи визита в Россию перед матчем в марте

МОСКВА, 21 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Главный тренер сборной Польши по футболу Чеслав Михневич отказался от идеи посетить Россию в конце февраля в преддверии матча с российской командой в полуфинале стыкового турнира за право сыграть на чемпионате мира 2022 года в Катаре. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Польского футбольного союза (PZPN).

"Было принято окончательное решение не ехать в Россию до матча плей-офф. Его принял главный тренер. Он хочет сосредоточиться на подготовке к матчу в Польше. К тому же он уже общался с нашими игроками из российских клубов во время их тренировочных сборов в Турции и Испании", - сообщили в пресс-службе Польского футбольного союза.

Чеслав Михневич стал главным тренером сборной Польши 31 января, сменив на этом посту португальца Паулу Соузу, который расторг контракт с PZPN в декабре прошлого года. После назначения на новую должность 51-летний специалист заявил о планах по посещению трех матчей Тинькофф - Российской премьер-лиги в конце февраля - "Химки" - "Динамо", "Спартак" - ЦСКА и "Краснодар" - "Локомотив" (за "Динамо", "Краснодар" и "Локомотив" выступают польские игроки Себастьян Шиманьский, Гжегож Крыховяк и Мацей Рыбус соответственно). В PZPN отмечали, что организация не испытывает проблем с визами для визита в Россию в феврале.

Польская команда является соперником сборной России по полуфиналу стыкового турнира за выход на чемпионат мира в Катаре. Встреча между сборными России и Польши пройдет 24 марта. Победитель матча 29 марта сыграет с сильнейшим в полуфинальной паре Швеция - Чехия. Встреча пройдет на поле победителя матча Россия - Польша.

Сборная России должна была провести мартовские матчи на стадионе "Лужники". 2 февраля служба коммуникаций Российского футбольного союза объявила о переносе игр на стадион "Динамо". Решение о переносе было принято после консультаций с Роспотребнадзором и другими ведомствами, определяющими порядок проведения массовых мероприятий, а также с Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и федерациями футбола Польши, Швеции и Чехии.

Чемпионат мира пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года в Катаре. Ранее на этот турнир квалифицировались сборные Англии, Аргентины, Бельгии, Бразилии, Германии, Дании, Ирана, Южной Кореи, Испании, Нидерландов, Сербии, Франции, Хорватии и Швейцарии. Сборная Катара примет участие в мировом первенстве на правах хозяина соревнований.