Умер олимпийский чемпион по плаванию Александр Сидоренко

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Олимпийский чемпион по плаванию Александр Сидоренко скончался на 62-м году жизни. Об этом ТАСС сообщил вице-президент Всероссийской федерации плавания Виктор Авдиенко.

"Я получил информацию из Украины, что умер олимпийский чемпион Александр Сидоренко, это неожиданная новость. Хочу сказать, что Сидоренко относился к золотой плеяде украинских пловцов, этот человек был, как машина. Конечно, это большая трагедия, очень хороший был человек. Наверное, это плеяда уходит, и от этого становится горестно", - сказал Авдиенко.

"Если бы мы могли, мы бы приехали к нему [на Украину], отдали бы последние почести, но, к сожалению, сейчас ситуация не та, и мы не можем этого сделать", - добавил собеседник агентства.

На Олимпийских играх в Москве Сидоренко выиграл золото на дистанции 400 м комплексным плаванием. Также он становился чемпионом мира и Европы в комплексном плавании на 200 м