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Мировой футбол

Футбольный клуб "Базель", за который выступает Чалов, уволил главного тренера

Исполняющим обязанности до конца сезона назначен испанец Гильермо Абаскаль

ТАСС, 21 февраля. Швейцарский футбольный клуб "Базель" объявил об увольнении главного тренера команды Патрика Рахмена. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

По информации пресс-службы "Базеля", решение принято в связи с неудовлетворительным развитием первой команды и отсутствием видимой перспективы. Исполняющим обязанности главного тренера до конца сезона-2021/22 назначен испанец Гильермо Абаскаль.

"Базель" с 40 очками после 22 туров занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Швейцарии, отставая от лидирующего "Цюриха" на 10 очков. В последних трех матчах турнира команда сыграла вничью со "Сьоном" (3:3), потерпела поражение от "Янг Бойз" (1:3) и одержала победу над "Лозанной" (3:0).

В "Базеле" выступает российский нападающий Федор Чалов. Переход футболиста в швейцарский клуб из московского ЦСКА состоялся в зимнее трансферное окно на правах аренды до конца текущего сезона. За клуб он провел три матча, отметившись голевой передачей во встрече с "Лозанной".

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