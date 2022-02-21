Футбольный клуб "Базель", за который выступает Чалов, уволил главного тренера

ТАСС, 21 февраля. Швейцарский футбольный клуб "Базель" объявил об увольнении главного тренера команды Патрика Рахмена. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

По информации пресс-службы "Базеля", решение принято в связи с неудовлетворительным развитием первой команды и отсутствием видимой перспективы. Исполняющим обязанности главного тренера до конца сезона-2021/22 назначен испанец Гильермо Абаскаль.

"Базель" с 40 очками после 22 туров занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Швейцарии, отставая от лидирующего "Цюриха" на 10 очков. В последних трех матчах турнира команда сыграла вничью со "Сьоном" (3:3), потерпела поражение от "Янг Бойз" (1:3) и одержала победу над "Лозанной" (3:0).

В "Базеле" выступает российский нападающий Федор Чалов. Переход футболиста в швейцарский клуб из московского ЦСКА состоялся в зимнее трансферное окно на правах аренды до конца текущего сезона. За клуб он провел три матча, отметившись голевой передачей во встрече с "Лозанной".