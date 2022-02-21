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Олимпиада-2022 в Пекине

Чибисов: сборная России по хоккею не достигла своего максимума на Олимпийских играх

Российские хоккеисты завоевали серебряные медали, уступив в финале финнам
Нападающий сборной России по хоккею Андрей Чибисов Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Нападающий сборной России по хоккею Андрей Чибисов
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Сборная России по хоккею на Олимпийских играх в Пекине не смогла достичь своего максимума, завоевав серебряную медаль на турнире. Такое мнение журналистам высказал нападающий российской команды Андрей Чибисов.

"Медаль - всегда хорошо, но мы не достигли своего максимума. Мы верили, что сможем порадовать болельщиков и выиграть золото", - сказал хоккеист.

Сборная России во второй раз подряд на Олимпиаде сумела дойти до финала. Подопечные Алексея Жамнова проиграли финнам (1:2), которые впервые завоевали олимпийское золото.

Чибисов является игроком клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Металлург" из Магнитогорска, в финальном матче нападающего задействовали в первом звене вместе с Кириллом Семеновым и капитаном сборной России Вадимом Шипачевым.

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Олимпиада-2022 в Пекине
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