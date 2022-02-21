Хоккеист Никишин надеется, что он и Грицюк оправдали доверие тренерского штаба на Играх

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Защитник сборной России по хоккею Александр Никишин надеется, что он вместе с другим молодым игроком команды нападающим Арсением Грицюком оправдали доверие тренерского штаба на Олимпиаде в Пекине. Об этом Никишин рассказал журналистам.

Сборная России по хоккею заняла второе место на олимпийском турнире в Пекине. В финальном матче национальная команда уступила сборной Финляндии со счетом 1:2. В понедельник российская команда вернулась в Москву.

"Я думаю, что на 200 процентов приятно такое внимание к прилету, точно не ожидал, для меня это грандиозно, идешь, все просят автограф, фотографии, - сказал Никишин. - Эмоции только положительные, я думаю, что они будут оставаться, все-таки второе место, мы не проиграли, а выиграли второе место. Для меня это был важнейший турнир, поэтому я доволен. Дадут ли выходные в "Спартаке"? Как обещали, один".

"Доверие тренерского штаба? Скажу за молодых, за меня и за Арсения Грицюка, когда нам доверяют, мы чувствуем это, стараемся прогрессировать. Это возможность, стараешься показать себя. Я думаю, что оправдали доверие, точнее, надеюсь, что оправдали", - добавил защитник сборной России.

После выступления на Олимпиаде нападающий сборной России Антон Слепышев в Instagram написал пост с критикой в адрес болельщиков и СМИ. "Не обсуждали, написал и написал. Было желание ответить хейтерам? Были моменты определенные. Например, моя семья и близкие рассказывали, что пишут в комментариях. Кто-то обращает внимание, кто-то нет", - добавил Никишин.

Олимпийские игры в Пекине прошли с 4 по 20 февраля.