Никишин: отмена регулярного чемпионата КХЛ позволит "Спартаку" быть сильнее к плей-офф

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Досрочное завершение розыгрыша Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и последующий переход к матчам плей-офф позволит московскому "Спартаку" лучше подготовиться к серии с финским "Йокеритом". Об этом журналистам рассказал защитник сборной России и московского "Спартака" Александр Никишин.

"В принципе, на решение КХЛ я отреагировал спокойно, даже можно сказать, что чуть-чуть обрадовался - от серьезного к серьезному переходим. У нас были запланированы стыковые игры с топ-клубами, которые отменили, нам это даст возможность лучше подготовиться к "Йокериту". Я полностью готов, команда готовилась, с ситуацией ознакомлен", - заявил Никишин.

"Мы постараемся сделать все возможное, в клубе все хотят выиграть серию. Не было мыслей, что попадание в плей-офф может быть под вопросом - в любом случае там оказались бы. Чаще всего в плей-офф играли с московскими командами, сейчас же впервые попали на "Йокерит". В этом сезоне мы хорошо с ними играли, посмотрим, как сложится серия", - добавил хоккеист.

Ранее пресс-служба КХЛ сообщила, что совет директоров лиги принял решение остановить проведение регулярного чемпионата в связи с невозможностью проведения оставшихся матчей в срок до начала плей-офф. С начала января КХЛ из-за вспышки коронавируса перенесла более 50 матчей регулярного чемпионата. Плей-офф КХЛ стартует 1 марта, его участники определены по проценту набранных очков от максимально возможного количества.

В турнирной таблице Западной конференции по итогам регулярного чемпионата КХЛ "Спартак" расположился на седьмом месте, набрав 56 очков в 48 матчах, "Йокерит" - на втором с 64 очками после 47 игр. Первый матч в плей-офф красно-белые проведут 1 марта на выезде.

Никишин на Олимпийских играх в Пекине представлял национальную сборную России. Вместе с командой он завоевал серебряные медали соревнований. В финальном матче 20 февраля сборная России уступила команде Финляндии со счетом 1:2.