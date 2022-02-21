Чернышенко: трудные вызовы сделали сборную России на Олимпиаде сильнее

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Российские олимпийцы дали повод для гордости на Играх в Пекине, а командная работа показала, что вызовы делают людей сильнее. Такое мнение высказал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на торжественной встрече сборной России, которая проходит в Москве на "ВТБ-Арене".

"Низкий поклон вам, друзья, членам сборной, большой команды. Командная работа показала, что трудные вызовы делают нас только сильнее. Вы установили новый национальный исторический рекорд - 32 награды, такого еще не было. Мы благодарны вам за каждую медаль, за каждое место, вся страна болела за вас, вы выложились по полной", - сказал Чернышенко.

"Сегодня ваш триумф, момент славы. Правительство обязательно продолжит развивать спорт в нашей стране. За вами потянется множество мальчишек и девчонок", - добавил вице-премьер.

Российская команда завоевала в Пекине 32 медали (шесть золотых, 12 серебряных, 14 бронзовых) и заняла второе место по общему количеству наград, уступив только норвежцам (37). Россияне установили национальный рекорд по количеству завоеванных медалей на одной зимней Олимпиаде.