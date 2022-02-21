{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Олимпиада-2022 в Пекине

Чернышенко: трудные вызовы сделали сборную России на Олимпиаде сильнее

Вице-премьер отметил, что команда установила в Пекине национальный рекорд по завоеванным наградам
Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко Владимир Гердо/ТАСС
Описание
Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко
© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Российские олимпийцы дали повод для гордости на Играх в Пекине, а командная работа показала, что вызовы делают людей сильнее. Такое мнение высказал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на торжественной встрече сборной России, которая проходит в Москве на "ВТБ-Арене".

"Низкий поклон вам, друзья, членам сборной, большой команды. Командная работа показала, что трудные вызовы делают нас только сильнее. Вы установили новый национальный исторический рекорд - 32 награды, такого еще не было. Мы благодарны вам за каждую медаль, за каждое место, вся страна болела за вас, вы выложились по полной", - сказал Чернышенко.

"Сегодня ваш триумф, момент славы. Правительство обязательно продолжит развивать спорт в нашей стране. За вами потянется множество мальчишек и девчонок", - добавил вице-премьер.

Российская команда завоевала в Пекине 32 медали (шесть золотых, 12 серебряных, 14 бронзовых) и заняла второе место по общему количеству наград, уступив только норвежцам (37). Россияне установили национальный рекорд по количеству завоеванных медалей на одной зимней Олимпиаде.

Теги
Чернышенко, Дмитрий НиколаевичОлимпиада-2022 в Пекине
Олимпиада-2022 в Пекине
Матыцин поблагодарил болельщиков за поддержку спортсменов во время Олимпиады
Игры в Пекине проходили с 4 по 20 февраля
Читать полностью