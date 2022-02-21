Лыжник Большунов поблагодарил людей, которые поддерживали сборную России на Олимпиаде

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Трехкратный олимпийский чемпион в лыжных гонках Александр Большунов на торжественной встрече, которая проходит в Москве на "ВТБ-Арене", выразил благодарность тем, кто поддерживал сборную России на прошедших Олимпийских играх в Пекине.

"Благодарность людям, которые нам помогали, вели нас. Спасибо большой дружной олимпийской команде, которая сделала большой вклад в эти медали. Также хочу сказать спасибо всем болельщикам, которые поддерживали сборную России, не ожидал, что их будет такое количество", - сказал Большунов.

На прошедшей Олимпиаде 25-летний лыжник выиграл пять медалей - три золотых, серебряную и бронзовую. Всего в карьере он завоевал девять олимпийских наград. На Играх в Пекине Большунов также побил рекорд советского лыжника Николая Зимятова, на счету которого пять медалей.

В медальном зачете Олимпийских игр в Пекине сборная России заняла девятое место, завоевав шесть золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых медалей. По общему количеству медалей (32) россияне заняли второе место, уступив только норвежцам (37).