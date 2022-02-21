{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Олимпиада-2022 в Пекине

Лыжник Большунов поблагодарил людей, которые поддерживали сборную России на Олимпиаде

Игры в Пекине проходили с 4 по 20 февраля, российские спортсмены завоевали 32 медали
Александр Большунов Александр Щербак/ТАСС
Описание
Александр Большунов
© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Трехкратный олимпийский чемпион в лыжных гонках Александр Большунов на торжественной встрече, которая проходит в Москве на "ВТБ-Арене", выразил благодарность тем, кто поддерживал сборную России на прошедших Олимпийских играх в Пекине.

"Благодарность людям, которые нам помогали, вели нас. Спасибо большой дружной олимпийской команде, которая сделала большой вклад в эти медали. Также хочу сказать спасибо всем болельщикам, которые поддерживали сборную России, не ожидал, что их будет такое количество", - сказал Большунов.

На прошедшей Олимпиаде 25-летний лыжник выиграл пять медалей - три золотых, серебряную и бронзовую. Всего в карьере он завоевал девять олимпийских наград. На Играх в Пекине Большунов также побил рекорд советского лыжника Николая Зимятова, на счету которого пять медалей.

В медальном зачете Олимпийских игр в Пекине сборная России заняла девятое место, завоевав шесть золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых медалей. По общему количеству медалей (32) россияне заняли второе место, уступив только норвежцам (37).

Теги
Большунов, Александр АлександровичОлимпиада-2022 в Пекине
Олимпиада-2022 в Пекине
Матыцин считает, что формат оценки выступления стран на Олимпиаде нужно пересмотреть
По мнению министра спорта, цена каждой медали на Играх высокая
Матыцин считает, что формат оценки выступления стран на Олимпиаде нужно пересмотреть
Читать полностью