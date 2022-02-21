Матыцин поблагодарил болельщиков за поддержку спортсменов во время Олимпиады

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Министр спорта РФ Олег Матыцин поблагодарил болельщиков, которые поддерживали спортсменов, выступавших на Олимпиаде в Пекине. Торжественная встреча сборной России проходит в Москве на "ВТБ-Арене".

"Болельщики, огромное спасибо вам за поддержку, которую оказывали не только вы, жители всей страны, но и соотечественники по всему миру, - сказал Матыцин. - Без этой поддержки, наверное, было бы сложно".

Министр спорта поблагодарил и спортсменов, представлявших страну на Олимпиаде. "Низкий поклон вам, тренерам, врачам, которые вас оберегали, сделали возможным участие в соревнованиях. Великая честь и гордость находиться здесь с вами и быть членом нашей великой команды, великой России", - добавил Матыцин.

Олимпийские игры проходили с 4 по 20 февраля.