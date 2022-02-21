Новак Джокович выиграл свой первый матч в нынешнем сезоне на турнире ATP в Дубае

ТАСС, 21 февраля. Серб Новак Джокович победил итальянца Лоренцо Музетти в матче первого круга на турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), который проходит в Дубае.

Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:3 в пользу Джоковича. Этот матч стал для серба первым в новом сезоне. В январе Джокович был депортирован из Австралии, где собирался принять участие в турнире Большого шлема, его задержали в аэропорту Мельбурна из-за того, что он не смог предоставить сотрудникам погранслужбы документы о медицинском освобождении от вакцинации против коронавируса. После разбирательства виза спортсмена была аннулирована, его предупредили о необходимости покинуть страну, спортсмен оспорил в суде законность решения пограничной службы и выиграл дело, но австралийские власти 14 января приняли решение повторно аннулировать визу теннисиста и депортировать его из страны.

Джоковичу 34 года, в рейтинге ATP от 21 февраля он занимает первое место (8 875 очков), опережая идущего вторым россиянина Даниила Медведева (8 435). На счету серба 20 побед на турнирах Большого шлема, девять раз он выигрывал Открытый чемпионат Австралии, шесть раз - Уимблдон, трижды - Открытый чемпионат США, два раза - Открытый чемпионат Франции. Всего на его счету 86 побед на турнирах под эгидой ATP. Также Джокович является бронзовым призером Олимпийских игр в Пекине (2008).

19-летний Музетти занимает 58-е место в рейтинге ATP, на турнирах Большого шлема лучшим его достижением является выход в 1/8 финала Открытого чемпионата Франции (2021), где он уступил Джоковичу со счетом 7:6, 7:6, 1:6, 0:6, 0:4, не доиграв матч до конца.

Турнир в Дубае относится к категории ATP 500 и завершится 26 февраля. Действующим чемпионом является россиянин Аслан Карацев. Общий призовой фонд турнира составляет почти $2,8 млн.