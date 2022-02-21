Матыцин считает, что формат оценки выступления стран на Олимпиаде нужно пересмотреть

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Формат оценки выступления стран на Олимпийских играх следует пересмотреть. Такое мнение журналистам высказал министр спорта России Олег Матыцин.

В понедельник на "ВТБ-Арене" проходит чествование олимпийцев, выступавших на Играх в Пекине.

"Сборная еще раз подтвердила статус одного из лидеров мирового спорта, - сказал Матыцин. - Как уже многие отмечали, 32 медали - это рекорд нашей команды на Олимпиаде, цена каждой медали, безусловно, является высокой - будь то золотая, серебряная или бронзовая. По серебряным и бронзовым мы лучшие, по общему количеству - вторые".

"Я думал, что мы одни так думаем о втором месте в неофициальном командном зачете, но, если вы посмотрите зарубежную прессу, они пишут, что сборная Норвегии первая, а [команда] России - вторая. По-всякому можно к этому относиться, но я уверен, что надо пересматривать формат оценки участия стран в Олимпийских играх", - добавил Матыцин.

Российская команда завоевала на Олимпиаде в Пекине 32 медали (шесть золотых, 12 серебряных, 14 бронзовых) и заняла второе место по общему количеству наград, уступив только норвежцам (37). Победителем медального зачета стала сборная Норвегии, завоевавшая 16 золотых, восемь серебряных, 13 бронзовых медалей, сборная России заняла девятое место. Второе место заняла команда Германии (12-10-5), третье - сборная Китая (9-4-2).

Олимпийские игры в Пекине прошли с 4 по 20 февраля.