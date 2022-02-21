Коган: награждение победителей Олимпиады в командном турнире фигуристов должно состояться

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган уверен, что официальная церемония награждения российских фигуристов за победу в командном турнире на Олимпиаде в Пекине состоится. Об этом он рассказал журналистам.

В понедельник на "ВТБ-Арене" проходит чествование олимпийцев, выступавших на Играх в Пекине.

"Все наши фигуристы, которые выступали в Пекине, достойны самых высоких похвал. Мы очень признательны им за то, что сейчас состоялось такое символическое награждение тех, кто победил в командных соревнованиях на Олимпиаде в Пекине. Мы ждем, когда пройдет награждение официальное, безусловно, оно будет", - сказал Коган.

7 февраля сборная России по фигурному катанию, в составе которой выступали Камила Валиева, Марк Кондратюк, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Виктория Синицина и Никита Кацалапов, завоевала золото Олимпийских игр в командном турнире. Международное агентство допинг-тестирования 11 февраля сообщило, что церемония награждения победителей и призеров командного турнира была перенесена из-за положительного результата допинг-теста Валиевой, который был сдан 25 декабря. В МОК сообщили, что церемония награждения не будет проведена до окончания Олимпиады. Второе место заняла команда США, третье - сборная Японии.