"Бостон" обыграл "Колорадо" в матче Национальной хоккейной лиги

В составе победителей шайбы забросили Давид Пастрняк (18-я и 35-я минуты), Патрис Бержерон (29), Джейк Дебраск (36) и Чарли Койл (45). У "Колорадо" отличился Натан Маккиннон (33).

ТАСС, 21 февраля. "Бостон" дома со счетом 5:1 обыграл "Колорадо" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Российский нападающий "Колорадо" Валерий Ничушкин не отметился голевыми действиями. В текущем сезоне россиянин провел 34 игры, в которых забросил 13 шайб и отдал 13 голевых передач.

"Бостон" занимает четвертое место в Атлантическом дивизионе, набрав 62 очка в 50 играх. "Колорадо" возглавляет таблицу Центрального дивизиона с 76 очками в 50 матчах.

Следующий матч "Бостон" проведет на выезде против "Сиэтла" 25 февраля, "Колорадо" днем ранее в гостях встретится с "Детройтом".