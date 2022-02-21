{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
НХЛ

"Бостон" обыграл "Колорадо" в матче Национальной хоккейной лиги

Встреча завершилась со счетом 5:1
Нападающий "Колорадо" Назем Кадри и нападающий "Бостона" Патрис Бержерон AP Photo/Winslow Townson
Описание
Нападающий "Колорадо" Назем Кадри и нападающий "Бостона" Патрис Бержерон
© AP Photo/Winslow Townson

ТАСС, 21 февраля. "Бостон" дома со счетом 5:1 обыграл "Колорадо" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Давид Пастрняк (18-я и 35-я минуты), Патрис Бержерон (29), Джейк Дебраск (36) и Чарли Койл (45). У "Колорадо" отличился Натан Маккиннон (33).

Российский нападающий "Колорадо" Валерий Ничушкин не отметился голевыми действиями. В текущем сезоне россиянин провел 34 игры, в которых забросил 13 шайб и отдал 13 голевых передач.

"Бостон" занимает четвертое место в Атлантическом дивизионе, набрав 62 очка в 50 играх. "Колорадо" возглавляет таблицу Центрального дивизиона с 76 очками в 50 матчах.

Следующий матч "Бостон" проведет на выезде против "Сиэтла" 25 февраля, "Колорадо" днем ранее в гостях встретится с "Детройтом".

Теги
НХЛ
Олимпиада-2022 в Пекине
Коган: награждение победителей Олимпиады в командном турнире фигуристов должно состояться
Церемония не была проведена в Пекине из-за положительной допинг-пробы российской фигуристки Камилы Валиевой
Коган: награждение победителей Олимпиады в командном турнире фигуристов должно состояться
Читать полностью