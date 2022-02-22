В Москве прошло чествование российских олимпийцев

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Чествование российских участников Олимпийских игр в Пекине прошло в Москве. Заключительный рейс с представителями национальной команды и членами делегации прибыл в столицу России из Китая в понедельник. Из аэропорта спортсмены сразу же направились на "ВТБ-Арену".

Помощник президента РФ Игорь Левитин отметил, что на Играх 2026 года команда может превзойти рекорд по завоеванным медалям. На Олимпиаде в Пекине российская команда выиграла 32 медали (шесть золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых).

По пути на "ВТБ-Арену" спортсменов приветствовали вышедшие на улицы болельщики с национальной символикой. Внутрь заполненной арены российские олимпийцы вошли по победной красной дорожке. Уже на месте вновь прибывших в Москву встречали фигуристы Камила Валиева, Марк Кондратюк, а также Александра Степанова и Иван Букин, которые прибыли в столицу на несколько дней раньше. Многие пришедшие на арену отмечали улыбку и хорошее настроение Валиевой.

В аэропорту спортсменов встречали родственники и, как в случае с фигуристкой Александрой Трусовой, даже собаки. А трехкратный олимпийский чемпион в лыжных гонках Александр Большунов сразу же попал в объятия своей супруги.

"Когда начинались соревнования, у нас было 6 утра, сейчас на Дальнем Востоке нас смотрят болельщики, давайте их поприветствуем и тех ребят, которые болели, как мы здесь, в Москве. Зимний спорт в России развивается. Давайте поблагодарим тех, кто готовил этих спортсменов. Я надеюсь, что в 2026 году мы рекорд превзойдем", - сказал Левитин в обращении к болельщикам.

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко отметил, что команда сумела справиться с трудностями на прошедших Играх. "Низкий поклон вам, друзья, членам сборной, большой команды. Командная работа показала, что трудные вызовы делают нас только сильнее. Вы установили новый национальный исторический рекорд - 32 награды, такого еще не было. Мы благодарны вам за каждую медаль, за каждое место, вся страна болела за вас, вы выложились по полной", - сказал Чернышенко.

"Сегодня ваш триумф, момент славы. Правительство обязательно продолжит развивать спорт в нашей стране. За вами потянется множество мальчишек и девчонок", - добавил вице-премьер.

Министр спорта Олег Матыцин в разговоре с журналистами предложил пересмотреть формат оценки выступления стран на Олимпийских играх. "Сборная еще раз подтвердила статус одного из лидеров мирового спорта, - сказал Матыцин. - Как уже многие отмечали, 32 медали - это рекорд нашей команды на Олимпиаде, цена каждой медали, безусловно, является высокой - будь то золотая, серебряная или бронзовая. По серебряным и бронзовым мы лучшие, по общему количеству - вторые".

Сборная России на Олимпиаде в Пекине заняла второе место по общему количеству наград, уступив только норвежцам (37 медалей). "Я думал, что мы одни так думаем о втором месте в неофициальном командном зачете, но, если вы посмотрите зарубежную прессу, они пишут, что сборная Норвегии первая, а [команда] России - вторая. По-всякому можно к этому относиться, но я уверен, что надо пересматривать формат оценки участия стран в Олимпийских играх", - добавил Матыцин.

Медведи и корона

Большунов обратился к пришедшим болельщикам от имени команды. "Благодарность людям, которые нам помогали, вели нас. Спасибо большой дружной олимпийской команде, которая сделала большой вклад в эти медали. Также хочу сказать спасибо всем болельщикам, которые поддерживали сборную России, не ожидал, что их будет такое количество", - сказал Большунов.

Во время чествования Большунову вручили золотую корону. На Играх в Пекине спортсмен стал победителем скиатлона (30-километровая гонка), эстафеты и масс-старта. Неофициальное звание "король лыж" лыжник получает, если на одной Олимпиаде или чемпионате мира он становится победителем гонок на дистанциях 30 и 50 км. Победный для россиянина масс-старт был сокращен с 50 до 28,4 км из-за неблагоприятных погодных условий.

Сам лыжник заявил, что не считает себя "королем лыж". "Тяжела ли лыжная корона? Как видите, ее нет. Называют "королем лыж" - хорошо, но для себя я не король и не люблю, когда меня так называют. Когда я зарабатываю медали, я их сразу прячу - начинается новый цикл подготовки к новым достижениям, новым медалям. Все, что было - прошло", - сказал Большунов журналистам.

Валиева, ставшая одной из самых популярных персон на прошедшем мероприятии, также получила свою награду. На красной дорожке ей вручили большого белого плюшевого медведя.