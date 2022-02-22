Гол Михеева не помог "Торонто" обыграть "Монреаль" в матче НХЛ

ТАСС, 21 февраля. "Торонто" на выезде проиграл "Монреалю" со счетом 2:5 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Джош Андерсон (3-я, 36-я минуты), Коул Кофилд (20), Майк Хоффман (21), Рем Питлик (38). У "Торонто" отличились российский нападающий Илья Михеев (45), Пьер Энгвалль (46).

Михеев забросил восьмую шайбу в текущем сезоне, также на счету форварда три результативные передачи в 20 матчах. Защитник "Монреаля" Александр Романов не сумел отличиться и завершил встречу с показателем полезности "+2".

"Монреаль" одержал третью победу подряд и набрал 29 очков в 51 матче, команда занимает последнюю, восьмую строчку в таблице Атлантического дивизиона. "Торонто" идет третьим с 67 очками за 49 игр.

Следующий матч "Монреаль" проведет 24 февраля дома против "Баффало". "Торонто" 23 февраля на выезде сыграет с "Коламбусом".