{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Бокс

СМИ: британские боксеры Фьюри и Уайт подписали контракт на поединок

Предполагается, что поединок пройдет 23 апреля в Лондоне на стадионе "Уэмбли"
Тайсон Фьюри EPA-EFE/ETIENNE LAURENT
Описание
Тайсон Фьюри
© EPA-EFE/ETIENNE LAURENT

ТАСС, 22 февраля. Чемпион мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в супертяжелом весе британец Тайсон Фьюри и обязательный претендент на титул WBC его соотечественник Диллиан Уайт подписали контракт на поединок. Об этом сообщает телеканал Sky Sports.

По данным телеканала, подписанные контракты были отправлены в WBC до истечения установленного дедлайна - 21 февраля. Теперь руководство организации должно санкционировать проведение боя. Предполагается, что поединок пройдет 23 апреля в Лондоне на стадионе "Уэмбли".

Призовой фонд боя составит более $41 млн и является крупнейшим в истории бокса. Если поединок состоится, Фьюри получит более $29 млн. Гонорар Уайта будет равен более $7 млн. Победитель поединка также получит более $4 млн.

В послужном списке 33-летнего Фьюри 31 победа (22 нокаутом) и одна ничья. На счету 33-летнего Уайта 28 побед (19 нокаутом) и два поражения.

Теги
Бокс
НХЛ
Гол Михеева не помог "Торонто" обыграть "Монреаль" в матче НХЛ
"Торонто" уступил со счетом 2:5
Читать полностью