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НХЛ

Шайба Подколзина принесла "Ванкуверу" победу в матче НХЛ с "Сиэтлом"

Встреча завершилась со счетом 5:2
Нападающий "Ванкувера" Василий Подколзин AP Photo/Mark Zaleski
Описание
Нападающий "Ванкувера" Василий Подколзин
© AP Photo/Mark Zaleski

ТАСС, 22 февраля. "Ванкувер" со счетом 5:2 дома обыграл "Сиэтл" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Тайлер Мотт (1-я минута), Трэвис Хамоник (24), Василий Подколзин (37), Бо Хорват (41) и Таннер Пирсон (59). У проигравших отличились Джаред Маккан (4) и Марк Джиордано (15).

20-летний Подколзин, проводящий первый сезон в НХЛ, забросил восьмую шайбу в текущем сезоне, также на его счету пять результативных передач в 49 матчах.

"Ванкувер" набрал 54 очка в 52 матчах и занимает шестое место в турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона, "Сиэтл" с 36 очками после 52 игр располагается на последнем, восьмом месте.

В следующем матче "Ванкувер" 25 февраля примет "Калгари", "Сиэтл" 23 февраля сыграет дома с "Нью-Йорк Айлендерс".

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