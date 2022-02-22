Большунов и Непряева выступят на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Финляндии

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Александр Большунов и Наталья Непряева вошли в состав сборной России на этап Кубка мира по лыжным гонкам в финском Лахти. Об этом ТАСС сообщил старший тренер сборной России Юрий Бородавко.

"Окончательно состав еще не определен, - сказал Бородавко. - Знаю, что моя группа поедет в полном составе. Это Александр Большунов, Наталья Непряева, Денис Спицов, Александр Терентьев, Алексей Червоткин и Мария Истомина. Эти спортсмены на 100% едут".

Большунову 25 лет, на Олимпиаде в Пекине спортсмен завоевал три золотые медали (в скиатлоне, эстафете и масс-старте), а также серебро в гонке на 15 км с раздельным стартом и бронзу в командном спринте.

Непряевой 26 лет, на Олимпиаде в Пекине она завоевала золото в эстафете, серебро в скиатлоне и бронзу в командном спринте.

Этап Кубка мира в Лахти пройдет с 26 по 27 февраля.