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ATP

У теннисиста Козлова во время матча с Димитровым случились судороги обеих ног

Спортсмен смог доиграть встречу и одержать победу

ТАСС, 22 февраля. Американец Стефан Козлов во время матча первого круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в мексиканском Акапулько против болгарина Григора Димитрова испытал судороги обеих ног.

Козлов выиграл первый сет со счетом 7:6 (10:8). Во втором сете, совершив брейк на подаче болгарина, при счете 5:3 у американца случились судороги ног и он упал. Подняться игроку помогли подбежавшие врачи, которые позже оказали Козлову необходимую медицинскую помощь. Козлов сумел продолжить матч и одержал победу со счетом 7:6 (10:8), 5:7, 6:3. Встреча продолжалась 3 часа 21 минуту.

Козлову 24 года, он является двукратным финалистом юниорских турниров Большого шлема.

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