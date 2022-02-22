У теннисиста Козлова во время матча с Димитровым случились судороги обеих ног

ТАСС, 22 февраля. Американец Стефан Козлов во время матча первого круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в мексиканском Акапулько против болгарина Григора Димитрова испытал судороги обеих ног.

Козлов выиграл первый сет со счетом 7:6 (10:8). Во втором сете, совершив брейк на подаче болгарина, при счете 5:3 у американца случились судороги ног и он упал. Подняться игроку помогли подбежавшие врачи, которые позже оказали Козлову необходимую медицинскую помощь. Козлов сумел продолжить матч и одержал победу со счетом 7:6 (10:8), 5:7, 6:3. Встреча продолжалась 3 часа 21 минуту.

Козлову 24 года, он является двукратным финалистом юниорских турниров Большого шлема.