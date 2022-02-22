В оргкомитете опровергли сообщения о переносе финала Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Оргкомитет и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не обсуждали перенос финального матча Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор оргкомитета финала Алексей Сорокин.

"Мы на различные комментарии британских СМИ внимания не обращаем. Мы с этим сталкиваемся последние 15 лет - еще с 2008 года, когда у нас якобы что-то отнимали (в 2008 году в Москве также прошел финал Лиги чемпионов - прим. ТАСС)", - сказал Сорокин.

"УЕФА - крупнейшая международная спортивная организация, она оперирует вне политического контекста. У оргкомитета и УЕФА никаких обсуждений на эту тему не было. Мы ведем подготовку к финалу в плановом режиме. Ждем приезда более 50 тыс. иностранных болельщиков", - подчеркнул собеседник агентства.

Ранее британское издание Mirror утверждало, что финал Лиги чемпионов 2022 года может быть перенесен из Санкт-Петербурга в Лондон из-за нестабильной военно-политической обстановки.

О финале Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге

Санкт-Петербург получил право на проведение финала Лиги чемпионов в сентябре 2019 года. Изначально российский город должен был принять решающий матч главного еврокубка в сезоне-2020/21, однако из-за пандемии коронавируса большинство игр плей-офф турнира в сезоне-2019/20 прошли в формате "Финала восьми", что привело к переносу ранее запланированных финалов на год вперед.

Финал Лиги чемпионов пройдет в Санкт-Петербурге 28 мая 2022 года. Решающая игра главного клубного турнира Европы состоится на домашнем стадионе "Зенита" - "Газпром-Арене". Его вместимость составляет 63 026 зрителей.

"Газпром-Арена" была открыта в 2017 году. Стадион принял четыре матча Кубка конфедераций - 2017, включая финал между сборными Германии и Чили (1:0), и семь игр чемпионата мира 2018 года, в том числе встречу за третье место между командами Бельгии и Англии (2:0). Летом 2021 года на арене прошли семь игр чемпионата Европы, включая четвертьфинал между сборными Швейцарии и Испании (1:1, 1:3 - по пенальти).