Международная федерация лыжного спорта не планирует переносить этап Кубка мира из Тюмени

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Международная федерация лыжного спорта (FIS) планирует провести финальный этап Кубка мира по лыжным гонкам в Тюмени в соответствии с ранее утвержденным календарем соревнований. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе FIS.

"В настоящее время этапы Кубка мира по лыжным гонкам планируется проводить в соответствии с календарем соревнований, - сказали в пресс-службе. - В случае изменения статуса какого-либо мероприятия FIS сделает официальное заявление".

Ранее портал Faster Skier сообщил, что финал Кубка мира может быть перенесен из Тюмени. Соревнования запланированы на 18-20 марта.