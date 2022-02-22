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Зимние олимпийские виды спорта

Международная федерация лыжного спорта не планирует переносить этап Кубка мира из Тюмени

Соревнования запланированы на 18-20 марта

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Международная федерация лыжного спорта (FIS) планирует провести финальный этап Кубка мира по лыжным гонкам в Тюмени в соответствии с ранее утвержденным календарем соревнований. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе FIS.

"В настоящее время этапы Кубка мира по лыжным гонкам планируется проводить в соответствии с календарем соревнований, - сказали в пресс-службе. - В случае изменения статуса какого-либо мероприятия FIS сделает официальное заявление".

Ранее портал Faster Skier сообщил, что финал Кубка мира может быть перенесен из Тюмени. Соревнования запланированы на 18-20 марта.

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