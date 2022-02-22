РПЛ в начале марта объявит результаты тендера среди букмекеров

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Российская премьер-лига (РПЛ) в начале марта объявит результаты тендера по определению букмекерского спонсора. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

4 февраля холдинг "Газпром-медиа" сообщил о том, что одноименный сейлз-хаус выступит организатором тендера по определению генерального спонсора - официального букмекера РПЛ на четыре ближайших сезона - с сезона-2022/23 по сезон-2025/26 включительно.

"17 февраля состоялся первый этап тендера по определению генерального спонсора - официального букмекера РПЛ на ближайшие четыре сезона. Тендер вызвал повышенный интерес со стороны букмекеров и позволил участникам рынка побороться за право приобретения статуса генерального спонсора главного футбольного турнира России. По итогам первого этапа были определены финалисты, которые примут участие во втором этапе. Результаты тендера будут оглашены в начале марта", - сообщили в пресс-службе РПЛ.

"Победитель получит эксклюзивное право на размещение рекламы в формате 360, которое включает в себя спонсорскую рекламу во время прямых трансляций матчей и повторов на ТВ (федеральный и тематические каналы холдинга "Матч"), в цифровой среде (сайты и социальные сети), рекламу в местах проведения матчей на различных поверхностях (LED-борты, микст-зоны, электронные табло и другие). К участию в конкурсной процедуре были приглашены букмекерские компании, имеющие лицензию на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах на территории России", - также отметили в лиге.

Телеканал "Матч ТВ", который входит в холдинг "Газпром-медиа", является основным вещателем чемпионата России по футболу с 2014 года. В октябре 2021 года РПЛ и канал заключили соглашение о продлении права на показ матчей лиги на четыре сезона. В сезоне-2021/22 РПЛ перед зимней паузой были проведены 18 туров. Матчи 19-го тура национального первенства пройдут с 26 по 28 февраля.