"Достоверность не требуется". Мнения динамовцев о фильме про турне в Великобританию

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Воспоминания о спортивных победах прошлого в последние годы экранизируются с завидной регулярностью. Футбол на большие экраны для массового зрителя уже представляли фильмы "Тренер", "Яшин: вратарь моей мечты" и "Стрельцов". В начале 2022 года настала очередь еще одной картины - в отличие от предыдущих лент она получилась максимально командной, о чем и свидетельствует ее название - "Одиннадцать молчаливых мужчин". Этот фильм посвящен триумфальному турне московского "Динамо" по Великобритании через несколько месяцев после завершения Великой Отечественной войны. ТАСС собрал мнения динамовцев о вышедшем в прокат фильме.

Само турне московского "Динамо" стало возможным благодаря усилиям главы Футбольной ассоциации Англии, будущего президента Международной федерации футбола (ФИФА) Стэнли Роуза. Осенью 1945 года возглавляемая им организация через посольство СССР в Великобритании пригласила чемпиона страны для участия в серии товарищеских матчей. "Динамо" получило возможность сыграть за границей благодаря победе в поствоенном чемпионате СССР, где команда в итоговой турнирной таблице на одно очко опередила столичный ЦДКА.

Прилет советской команды в Лондон сопровождался курьезной ситуацией. Рейс с динамовцами на борту приземлился в аэропорту Кройдон, а не в Норзолте, как планировалось изначально. Официальная делегация Футбольной ассоциации Англии оказалась не готова к этому - принимающая делегация опоздала. При этом аэропорт был заполнен британскими журналистами, которые оказались более информированными, чем футбольные функционеры.

Именно тогда и родилось выражение, подарившее название фильму. Можно было предположить, что картина отсылает к классике мирового кинематографа "12 разгневанных мужчин" режиссера Синди Люмета, но это не так. Дело в том, что футболисты того времени оказались не готовы к такому вниманию со стороны СМИ и не стали общаться с ними. Тогда то и появился заголовок "11 молчаливых мужчин в синих пальто".

Учитывая тот факт, что это был первый выезд советских футболистов на международные матчи, руководство "Динамо" решило подстраховаться и укрепило состав игроками других команд. В дополнение к основному составу бело-голубых были приглашены форвард ЦДКА Всеволод Бобров, а также хавбек Борис Орешкин и нападающий Евгений Архангельский из ленинградского "Динамо". Точечная селекция советской команды нашла отражение в результатах игр, которые прошли в период с 13 по 28 ноября.

"Динамо" провело в Великобритании четыре матча. Соперниками бело-голубых по этим играм стали лондонские "Челси" (3:3) и "Арсенал" (4:3), валлийский "Кардифф Сити" (10:1) и шотландский "Рейнджерс" (2:2). Призванные помочь бело-голубым Бобров и Архангельский забили в этих встречах шесть и четыре гола соответственно. Самым результативным игроком среди "коренных" динамовцев тогда стал Константин Бесков (пять мячей).

"История про настоящих, живых ребят"

Сценарием фильма занимались драматурги Олег и Владимир Пресняковы, а также режиссер и продюсер картины Алексей Пиманов. Работа над картиной шла более года, а съемки футбольных сцен заняли 20 дней. При подготовке продюсеры опирались на книги о турне "Динамо" и документах той эпохи.

На главные роли в фильме претендовали более 300 актеров. Кастинг проводился среди тех, кто умеет играть в футбол - в результате все трюки с мячом в игровых эпизодах актеры исполняли самостоятельно. При этом актеры, которые исполняли роли англичан, перед съемками фильма занимались британским английским с педагогом курсов при Министерстве иностранных дел РФ.

Большое внимание уделялось визуальному оформлению и деталям. Так, специально для съемок матчей была сшита оригинальная футбольная форма из материалов, которые использовались в 1940-х годах, и были изготовлены оригинальные футбольные бутсы по образцу 1945 года. Одежда из 1940-х для исполнителей главных ролей и массовки была заказана в Берлине и Праге.

Съемочная группа не выезжала в Великобританию для съемок на местности. "Роль" послевоенного Лондона 1945 года "исполнил" Санкт-Петербург - были перекрыты и полностью задекорированы несколько улиц города. Для создания британского колорита к месту съемок было доставлено пять красных двухэтажных автобуса и несколько десятков ретро-автомобилей. Часть съемок уличных сцен в Лондоне велась на заводе им. Мосина в городе Сестрорецк Ленинградской области; уже в процессе съемок создатели фильма выяснили, что здесь работал отец Всеволода Боброва, и будущий футболист провел там немало времени, будучи ребенком.

Режиссер и продюсер фильма Пиманов отмечал, что уже на ранних этапах работы над картиной говорил коллегам: "Мы снимаем красивое кино про красивых людей". "Эти ребята обаятельные не только потому, что они умеют играть в футбол, а еще потому, что они девушке позвонить не могут и признаться в чувствах, - отмечал он. - Это история не про брутальных, серьезных мужиков. Я считаю, что эту историю надо было делать про ребят, которые настоящие и живые".

"Они могут и выиграть, и боль перетерпеть, и на поле подвиг совершить, но при этом ребята умеют любить, помогать друг другу, которые умеют сопереживать, которые просто красивые люди сами по себе. Мне кажется, это и будет якорем кино", - добавлял Пиманов.

"Чем больше таких фильмов выходит, тем лучше"

Президент футбольного клуба ветеранов "Динамо" им. Льва Яшина Владимир Долбоносов в разговоре с ТАСС отметил, что ему "Одиннадцать молчаливых мужчин" в целом понравились. "Легкая картина, которая соответствует нашему времени - то есть реалии, которые были в 1945 году, были адаптированы под нашу современную жизнь. Думаю, что действительность была немного приукрашена. Я разговаривал с нашими ветеранами и, естественно, такого не было, чтобы наши люди могли за границей так себя вести, позволить себе бары и так далее", - сказал он.

"Фильм легкий, неплохой. Рекомендую его посмотреть всей семьей, - продолжил он. - И вообще, пусть даже к этой теме и обратились в художественной форме, это правильно, потому что все наши достижения, в том числе спортивные, нужно чтить и помнить. Могло сложиться по-разному, потому что никто не знал ни их уровня футбола, ни того, как мы выглядим на европейском уровне. Насколько же люди с железным характером - не испугались, приняли вызов; считаю, что выступили не то, что достойно, а великолепно".

Историк футбола в целом и, в частности, "Динамо" Юрий Кошель так охарактеризовал ТАСС картину о турне бело-голубых в Великобританию: "Это художественный фильм, здесь достоверность не требуется. Я думаю, что больше положительных эмоций, фильм идет два часа, я смотрел с интересом. Конечно, исторические неточности в достоверности были, но это художественный фильм. Претензии к режиссеру я предъявлять не хочу".

"На мой вкус футбольного болельщика, в фильме были интересно показаны фрагменты нарезок событий на футбольном поле, - продолжил историк футбола. - Весьма правдоподобны и броски актера, исполнявшего роль Алексея Хомича (вратаря "Динамо" - прим. ТАСС), и финты, которые исполняли актеры, игравшие полевых футболистов, - здесь удачно все было, картинка получилась в целом хорошо. Создатели максимально постарались больше точностей показать в фильме. После просмотра узнал, что не в Лондоне были проведены городские съемки, но было впечатление, что действительно европейский город, стадионы, трибуны - виртуозно сделано, я даже восхищен, молодцы".

Генеральный директор московского хоккейного клуба "Динамо" Михаил Тюркин также считает, что чем больше таких фильмов выходит на экран, тем лучше. "Тема спорта и тема исторических спортивных ценностей, которые у нашей страны есть, о них, конечно же, надо рассказывать, их надо популяризировать, - отметил он. - Нынешнее поколение молодых людей, к сожалению, не очень глубоко погружается в те геройские события, благодаря которым наша страна прославлялась на протяжении многих десятилетий. Я благодарен моему другу Алексею Пиманову, который замахнулся на этот очень непростой проект, потому что снимать фильм о знаковых событиях крайне тяжело. Преподнести фильм так, чтобы он был интересен. Не всегда получается так, чтобы художественный вымысел соответствовал исторической истине".

"Мне кажется, молодому поколению будет очень интересно посмотреть этот фильм, узнать, что происходило в 1945 году - команда "Динамо" вылетела в Великобританию и обыграла четыре местные команды с общим счетом 19:9, - отметил собеседник агентства. - Всем людям, которые посмотрят фильм "11 молчаливых мужчин", в дополнение я бы хотел посоветовать посмотреть документальный фильм "С мячом в Британию", который мы сняли полтора года назад. Он очень подробно, с исторической точностью освещает события 1945 года. Также у нас есть одноименная книга. Ее тоже можно почитать и понять, как все было", - резюмировал Тюркин.