Буров рассказал о знакомстве с украинским фристайлистом Абраменко

ТАСС, 22 февраля. Российский фристайлист Илья Буров и украинец Александр Абраменко являются давними друзьями, и всегда тепло поздравляют друг друга на соревнованиях. Комментарии Бурова приводит китайская газета Global Times.

"Мы познакомились друг с другом, когда начали заниматься фристайлом, и по сей день у нас сохранилась эта братская дружба между братскими народами, - сказал Буров. - Мы всегда поддерживаем друг друга, мы часто пишем и звоним друг другу, и я тепло поздравил его с олимпийской медалью. Так же, как мы стояли на пьедестале в Южной Корее [на зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане], где мы также сказали друг другу дружеские и добрые слова. Все началось в Южной Корее, когда Саша обнял меня флагом своей страны".

"Есть политическая точка зрения, говорящая о том, что мы поступили неправильно, - добавил Буров. - Это, в первую очередь, про спорт, политики быть не должно. Очень приятно, конечно, что нас засняли на камеру, демонстрируя взаимную поддержку и дружбу между народами".

После олимпийских соревнований по фристайлу в дисциплине "акробатика", где второе место занял Абраменко, а третьим стал Буров, атлеты тепло поприветствовали друг друга и поздравили с медалями, что попало в объективы фотографов.

Ранее глава Международного олимпийского комитета Томас Бах заявил о том, что объятия между украинскими и российскими спортсменами на соревнованиях стали для него символом превосходства духа Олимпийских игр над политическими противоречиями в мире.