Футбольный клуб "Спартак" объявил об уходе тренера по физподготовке Чепзановича

ТАСС, 22 февраля. Руководитель системы физподготовки московского футбольного клуба "Спартак-2", молодежной команды и Академии имени Федора Черенкова серб Владимир Чепзанович покинул команду. Об этом сообщает пресс-служба "Спартака".

Сообщается, что специалист покинул клуб по семейным обстоятельствам.

Чепзанович вступил в должность в январе 2022 года. С 2019 года серб был тренером первой команды по физподготовке.

"Спартак" занимает девятое место в турнирной таблице Тинькофф - Российской премьер-лиги, набрав 23 очка в 18 матчах.