Игорь Черевченко покинул пост главного тренера "Химок"

ТАСС, 22 февраля. Подмосковный футбольный клуб "Химки" объявил о расторжении контракта с главным тренером команды Игорем Черевченко. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Контракт с 47-летним специалистом расторгнут по обоюдному согласию сторон. Вместе с Черевченко клуб покинет его тренерский штаб.

"Спасибо команде, административному персоналу и руководству за профессионализм и за старание, - сказал Черевченко. - Мы провели хорошую работу на сборах, но дальше с командой будет работать другой специалист. Мы договорились о расторжении контракта с "Химками". Желаю клубу успехов в дальнейшем".

Черевченко работал в "Химках" с сентября 2020 года. 25 октября тренер покинул клуб, однако вернулся 19 ноября. По итогам сезона-2020/21 "Химки" заняли восьмое место в турнирной таблице национального чемпионата, это самый высокий результат за всю историю существования клуба. Ранее Черевченко тренировал московский "Локомотив", калининградскую "Балтику" и тульский "Арсенал".

"Химки" занимают последнее, 16-е место в турнирной таблице Тинькофф - Российской премьер-лиги, набрав 14 очков в 18 матчах. В первом матче чемпионата страны после зимней паузы подмосковный клуб на выезде сыграет с московским "Динамо", встреча пройдет 26 февраля.​​​​​​​