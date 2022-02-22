Польский футбольный союз попросит УЕФА провести матч против россиян на нейтральном поле

ТАСС, 22 февраля. Руководство Польского футбольного союза намерено обратиться в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) с просьбой о переносе стыкового матча за выход на чемпионат мира 2022 года против команды России из Москвы на нейтральное поле. Об этом сообщил министр спорта и туризма Польши Камиль Бортничук польскому "Радио 24".

Матч сборных России и Польши должен пройти 24 марта в Москве на "ВТБ-Арене". По мнению Бортничука, польские футболисты не должны лететь в Россию при сложившейся военно-политической обстановке.

"Мы постараемся провести этот матч как минимум на нейтральном поле, - сказал Бортничук. - Если не одобрят, будем думать, что делать. Я считаю, что в такой ситуации польские спортсмены не должны ехать в Россию, но это мое личное мнение".

По данным радио, Польский футбольный союз консультировался с неофициальными источниками в УЕФА, которые подчеркнули, что перенос возможен только в случае опасной ситуации в месте проведения матча. Польский футбольный союз также готов организовать матч в Польше, но на данный момент такой вариант выглядит маловероятным.

Победитель встречи между командами России и Польши 29 марта сыграет с сильнейшим в полуфинальной паре Швеция - Чехия. Встреча пройдет на поле победителя матча между россиянами и поляками. В случае поражения россияне проведут товарищеский матч в этот же день с проигравшим в паре Швеция - Чехия.

Чемпионат мира пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года в Катаре. Ранее на этот турнир квалифицировались сборные Англии, Аргентины, Бельгии, Бразилии, Германии, Дании, Ирана, Южной Кореи, Испании, Нидерландов, Сербии, Франции, Хорватии и Швейцарии. Сборная Катара примет участие в мировом первенстве на правах хозяина соревнований.