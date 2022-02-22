Международная федерация волейбола рассчитывает, что Россия примет чемпионат мира - 2022

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Международная федерация волейбола (FIVB) рассчитывает на то, что Россия, как и планировалось, в 2022 году примет чемпионат мира. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе федерации.

"FIVB работает в тесном сотрудничестве с Всероссийской федерацией волейбола и организационным комитетом "Волейбол-2022" в рамках подготовки к различным мероприятиям по волейболу и пляжному волейболу, которые должны состояться в стране и которые проходят в соответствии с планом. FIVB считает, что спорт всегда должен оставаться вне политики. Мы внимательно следим за ситуацией, чтобы обеспечить безопасность и благополучие всех участников наших мероприятий. Это является нашим главным приоритетом", - заявили в пресс-службе FIVB.

Проведение чемпионата мира по волейболу запланировано на период с 26 августа по 11 сентября 2022 года. Игры турнира должны пройти в 10 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Ярославле, Казани, Екатеринбурге, Уфе, Новосибирске, Кемерове и Красноярске.