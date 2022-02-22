Олимпийский чемпион в прыжках в воду Илья Захаров завершил карьеру

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Чемпион Олимпийских игр в Лондоне в прыжках в воду Илья Захаров завершил карьеру. Об этом ТАСС сообщил президент Российской федерации прыжков в воду Станислав Дружинин.

"Илья Захаров завершил карьеру и переходит на работу в Российской федерации прыжков в воду", - сказал Дружинин.

Захарову 30 лет, он является олимпийским чемпионом 2012 года в прыжках в воду с трехметрового трамплина, серебряным призером Игр в Лондоне в синхронных прыжках в воду, в его активе одна золотая, пять серебряных и одна бронзовая медаль чемпионатов мира по водным видам спорта.