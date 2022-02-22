Моисеева: Захаров внес большой вклад в историю прыжков в воду

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Олимпийский чемпион по прыжкам в воду Илья Захаров оставил большой и красивый след в истории своего вида спорта. Такое мнение ТАСС высказала главный тренер сборной России по прыжкам в воду Светлана Моисеева.

"Захаров оставил большой, красивый след в истории спорта, выиграв все возможные турниры, начиная с соревнований юниоров, заканчивая Олимпийскими играми. В его копилке есть медали со всех существующих соревнований. Конечно, он внес свою лепту еще в 2012 году, когда стал олимпийским чемпионом", - сказала Моисеева.

Захарову 30 лет, он является олимпийским чемпионом 2012 года в прыжках в воду с трехметрового трамплина, серебряным призером Игр в Лондоне в синхронных прыжках в воду, в его активе одна золотая, пять серебряных и одна бронзовая медаль чемпионатов мира по водным видам спорта.