Спортсмены ЦСКА будут представлены к наградам по итогам Олимпиады в Пекине

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Спортсмены ЦСКА, выступавшие на зимних Олимпийских играх в Пекине, будут представлены к наградам. Об этом ТАСС сообщил начальник ЦСКА Артем Громов.

"Спортсмены ЦСКА завоевали 43% от всех завоеванных медалей, и я считаю, что это хороший успех, - сказал Громов. - Были, наверное, большие ожидания по некоторым видам спорта, но в неудачных выступлениях будут разбираться тренерские штабы. Учитывая, что воинские звания присваиваются министром обороны, по нашей инициативе мы сделали представления. Но я не думаю, что будут какие-то неожиданности".

"Список предложений был утвержден, и подготовлены представления на всех спортсменов, мы постараемся отметить всех, это давняя традиция. Мы пытаемся отметить не только победителей и призеров, но и всех, кто принимал участие в Играх. Ведь бывает, что не хватило доли секунды, сантиметров, балла и так далее. Это Олимпийские игры, и участие в них говорит о том, что это сильный спортсмен и незаурядная личность", - добавил собеседник агентства, отметив, что помимо государственных и ведомственных наград, а также внеочередных воинских званий, спортсмены получат денежные премии.

Порадовал Кондратюк

Говоря о запомнившихся моментах Игр, Громов отметил фигуриста Марка Кондратюка. "Нас порадовал наш воспитанник Марк Кондратюк, парень, который в 10 лет пришел в ЦСКА и буквально в прошлом году перешел из школы в штатную спортивную команду. И он завоевал золото в командных соревнованиях. Причем его вклад в эти медали был достаточно большим, он больше чем на 100 процентов выполнил задачу и помог команде с большим отрывом завоевать первое место. Это молодой и начинающий спортсмен, наш воспитанник от самых корней", - отметил собеседник агентства.

Громов также прокомментировал выступление биатлониста Эдуарда Латыпова, который завоевал в Пекине три бронзовые медали. "Во время проведения Игр мы стараемся не общаться [со спортсменами], на месте есть тренерский штаб, с которым мы обязательно пообщаемся по возвращении, - сказал Громов. - Эстафета - это командная борьба, та гонка тронула всех, но было бы обиднее, если бы мы не зацепились за бронзу. Ребята собрались, доработали, по крайней мере, бронза есть. Но мы не рассматриваем это как драму, это вопрос, в котором нужно разбираться, что пошло не так, это уже тренерский штаб должен разбираться".

На Олимпийских играх в Пекине выступал 61 спортсмен ЦСКА в 12 дисциплинах.

Российская команда завоевала на Олимпиаде в Пекине 32 медали (шесть золотых, 12 серебряных, 14 бронзовых) и заняла второе место по общему количеству наград, уступив только норвежцам (37). Победителем медального зачета стала сборная Норвегии, завоевавшая 16 золотых, восемь серебряных, 13 бронзовых медалей, сборная России заняла девятое место. Второе место заняла команда Германии (12-10-5), третье - сборная Китая (9-4-2). Олимпийские игры в Пекине проходили с 4 по 20 февраля.