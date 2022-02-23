{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Баскетбольные еврокубки

УНИКС проиграл "Монако" в матче баскетбольной Евролиги

Казанский клуб уступил в гостях со счетом 76:79
Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович EPA-EFE/ZIPI
Описание
Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович
© EPA-EFE/ZIPI

ТАСС, 23 февраля. Российский баскетбольный клуб УНИКС со счетом 76:79 проиграл "Монако" в матче регулярного чемпионата Евролиги. Встреча прошла в Монако.

Самым результативным игроком матча стал Майк Джеймс из "Монако", набравший 25 очков. В составе УНИКСа больше всех очков набрал Марио Хезоня (20).

Казанская команда, потерпевшая пятое поражение в шести последних матчах турнира, занимает седьмое место, одержав 13 побед в 25 играх. "Монако" идет восьмым с 13 победами в 26 матчах.

В следующей игре УНИКС встретится в гостях с испанской "Басконией" 24 февраля. "Монако" на следующий день примет турецкий "Фенербахче".

Футбол в России
Точечная селекция "Зенита" и возвращение Смолова в "Динамо". Итоги трансферного окна в РПЛ
Петербургский клуб потратил этой зимой на новичков больше всех в лиге - €32,15 млн
Точечная селекция "Зенита" и возвращение Смолова в "Динамо".
Читать полностью