УНИКС проиграл "Монако" в матче баскетбольной Евролиги

ТАСС, 23 февраля. Российский баскетбольный клуб УНИКС со счетом 76:79 проиграл "Монако" в матче регулярного чемпионата Евролиги. Встреча прошла в Монако.

Самым результативным игроком матча стал Майк Джеймс из "Монако", набравший 25 очков. В составе УНИКСа больше всех очков набрал Марио Хезоня (20).

Казанская команда, потерпевшая пятое поражение в шести последних матчах турнира, занимает седьмое место, одержав 13 побед в 25 играх. "Монако" идет восьмым с 13 победами в 26 матчах.

В следующей игре УНИКС встретится в гостях с испанской "Басконией" 24 февраля. "Монако" на следующий день примет турецкий "Фенербахче".