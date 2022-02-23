Непомнящий, Артемьев и Есипенко вышли в плей-офф шахматного турнира серии "Тур чемпионов"

ТАСС, 23 февраля. Российский шахматист Ян Непомнящий сыграл вничью черными фигурами с поляком Яном-Кшиштофом Дудой в заключительном, 15-м туре отборочного раунда онлайн-турнира серии "Тур чемпионов" и вышел в плей-офф.

Россиянин занял первое место в турнирной таблице, набрав 29 очков. Вторым стал чемпион мира норвежец Магнус Карлсен (25 очков), третьим - Владислав Артемьев (24), четвертым - Андрей Есипенко (24), пятым - канадец Эрик Хансен (23), замкнули восьмерку лучших китаец Дин Лижэнь, вьетнамец Ле Куанг Льем и немец Винсент Каймер (все - по 22). Первые восемь шахматистов по итогам отборочного раунда прошли в четвертьфинал. Россиянка Александра Костенюк заняла последнее, 16-е место, набрав 3 очка.

В четвертьфинале турнира Непомнящий сыграет с Каймером, Карлсен - с Льемом, Артемьев - с Дином Лиженем, Есипенко - с Хансеном. Матчи пройдут 23 февраля. В плей-офф будут играть по нокаут-системе (матч - четыре партии в рапид, в случае необходимости - две партии в блиц, затем - так называемый "армагеддон").

Турнир, призовой фонд которого составляет $150 тыс., завершится 26 февраля.