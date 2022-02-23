Казарцев объяснил эпизод, после которого его отстранили от судейства до конца года

ТАСС, 23 февраля. Арбитр Василий Казарцев не был уверен в игре рукой футболиста ЦСКА Игоря Дивеева в своей штрафной площади в матче Тинькофф - Российской премьер-лиги против "Краснодара" из-за размытой картинки во время просмотра, но назвал грубейшей ошибкой свое решение не назначать пенальти. Его комментарий приводит газета "Спорт-Экспресс".

Матч 10-го тура чемпионата России прошел в Москве и завершился со счетом 0:0. В конце встречи защитник армейцев Игорь Дивеев сыграл рукой в своей штрафной. Казарцев, который работал на этом матче видеоассистентом главного судьи Владимира Москалева, не увидел нарушения правил и подсказал не назначать пенальти. После этого Казарцев был отстранен от работы до конца 2021 года.

"В видеооперационной комнате много мониторов, у каждого из нас есть два дисплея. Один показывает трансляцию с главной ТВ-камеры, под ним еще один монитор, у оператора видеоповторов он разделен на несколько экранов, на которых транслируется картинка со всех ТВ-камер. У VAR монитор разделен на четыре мини-экрана, на которых транслируется эпизод с четырех разных ракурсов, когда на верхнем мониторе вижу, что происходит какой-то эпизод, я опускаю глаза на нижний монитор и проверяю момент. Нижний монитор с сенсорным экраном реагирует на прикосновения, разрешение этого монитора несколько ниже, чем у других", - сказал Казарцев.

"Тот эпизод с игрой рукой защитника на стоп-кадре нижнего монитора был заблюрен, то есть четкой уверенности в том, что между игрой Классона грудью и попаданием мяча в бедро Дивеева последний точно сыграл рукой, ни у меня, ни у помощника не было из-за того, что на том дисплее картинка была размыта. Я совершил грубейшую ошибку, признаю это. После матча я видел картинку в HD-качестве, которую видели все телезрители. Там не о чем спорить - очевидная игра рукой", - добавил арбитр.

Ранее руководитель судейского департамента Российского футбольного союза Витор Перейра заявил, что Казарцев вернется к работе в чемпионате России после возобновления турнира 26 февраля.