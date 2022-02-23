{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в России
Обновлено 

Контракт тренера Юрана с футбольным клубом "Химки" рассчитан на полтора года

Юран сменил на посту главного тренера подмосковной команды Игоря Черевченко

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Контракт с новым главным тренером футбольного клуба "Химки" Сергеем Юраном рассчитан на полтора года. Об этом ТАСС сообщил член наблюдательного совета "Химок" Роман Терюшков.

На эту тему
Сергей Юран возглавил "Химки"
Сергей Юран возглавил "Химки"

Юран назначен на пост главного тренера подмосковной команды в среду. Он сменил на этом посту Игоря Черевченко.

"Контракт с "Химками" подписан на полтора года, - сказал Терюшков. - Конечно, есть какая-то возможность продления, будем обсуждать, вопросов, думаю, не возникнет. Все будет зависеть от результатов, желания обеих сторон. Рано загадывать, нас ждет большая работа в этом сезоне".

"Моей инициативой является приглашение Сергея Николаевича [Юрана], потому что я с ним уже работал один раз в "Химках", приглашал в январе 2020 года, видел его тренерские качества, отношение к делу, его эмоции. Сейчас с набором достаточно серьезных футболистов в составе не хватает как раз его эмоциональности, разбора до мелочей игры соперника, внутренний фон в команде он должен поправить. Мне нравится, как в "СКА-Хабаровске" он выстроил внутренние отношения и атмосферу, попросил его еще раз помочь клубу. Он не отказал", - добавил Терюшков.

Юрану 52 года, он возглавлял "Химки" в 2008 году, сумев сохранить команде место в премьер-лиге, но покинул клуб после окончания срока действия контракта. Во второй раз он возглавил подмосковный клуб в январе 2020 года. Под его руководством команда вышла в финал Кубка России, в котором уступила "Зениту". В августе 2020 года "Химки" объявили о прекращении сотрудничества с Юраном. С 2020 года он возглавлял клуб Олимп - Футбольной национальной лиги "СКА-Хабаровск".

"Химки" занимают последнее, 16-е место в турнирной таблице Тинькофф - Российской премьер-лиги, набрав 14 очков в 18 матчах. В первом матче чемпионата страны после зимней паузы подмосковный клуб 26 февраля примет столичное "Динамо". 

Теги
Российский футбол
Зимние олимпийские виды спорта
Российские конькобежцы вылетят на чемпионат мира в многоборье 26 февраля
Турнир пройдет с 3 по 6 марта в Норвегии
Читать полностью