Контракт тренера Юрана с футбольным клубом "Химки" рассчитан на полтора года

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Контракт с новым главным тренером футбольного клуба "Химки" Сергеем Юраном рассчитан на полтора года. Об этом ТАСС сообщил член наблюдательного совета "Химок" Роман Терюшков.

Юран назначен на пост главного тренера подмосковной команды в среду. Он сменил на этом посту Игоря Черевченко.

"Контракт с "Химками" подписан на полтора года, - сказал Терюшков. - Конечно, есть какая-то возможность продления, будем обсуждать, вопросов, думаю, не возникнет. Все будет зависеть от результатов, желания обеих сторон. Рано загадывать, нас ждет большая работа в этом сезоне".

"Моей инициативой является приглашение Сергея Николаевича [Юрана], потому что я с ним уже работал один раз в "Химках", приглашал в январе 2020 года, видел его тренерские качества, отношение к делу, его эмоции. Сейчас с набором достаточно серьезных футболистов в составе не хватает как раз его эмоциональности, разбора до мелочей игры соперника, внутренний фон в команде он должен поправить. Мне нравится, как в "СКА-Хабаровске" он выстроил внутренние отношения и атмосферу, попросил его еще раз помочь клубу. Он не отказал", - добавил Терюшков.

Юрану 52 года, он возглавлял "Химки" в 2008 году, сумев сохранить команде место в премьер-лиге, но покинул клуб после окончания срока действия контракта. Во второй раз он возглавил подмосковный клуб в январе 2020 года. Под его руководством команда вышла в финал Кубка России, в котором уступила "Зениту". В августе 2020 года "Химки" объявили о прекращении сотрудничества с Юраном. С 2020 года он возглавлял клуб Олимп - Футбольной национальной лиги "СКА-Хабаровск".

"Химки" занимают последнее, 16-е место в турнирной таблице Тинькофф - Российской премьер-лиги, набрав 14 очков в 18 матчах. В первом матче чемпионата страны после зимней паузы подмосковный клуб 26 февраля примет столичное "Динамо".