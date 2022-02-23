Тарханов считает, что Юран сможет сохранить "Химкам" место в РПЛ

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Главный тренер подмосковного футбольного клуба "Химки" Сергей Юран уже добивался результатов с командой, поэтому у него есть шансы сохранить ей место в Тинькофф - Российкой премьер-лиге (РПЛ). Такое мнение ТАСС высказал бывший главный тренер "Химок" Александр Тарханов.

В среду Юран сменил Игоря Черевченко на посту главного тренера клуба.

"Юран уже работал с командой, был футболистом. Он "Химки" до финала Кубка России доводил, так что есть оптимизм, что ему по силам сохранить команду в премьер-лиге. Не знаю, почему решили сменить тренера после сборов. Может, руководству игра не понравилась, хотя [Владимир] Габулов (генеральный директор "Химок" - прим. ТАСС) - парень опытнейший, он и "Аланией" руководил, и "Долгопрудным". Возможно, это было не его решение, а высшего руководства, тех, кто финансирует клуб", - сказал Тарханов.

"Химки" занимают последнее, 16-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 14 очков в 18 матчах. В первом матче чемпионата страны после зимней паузы подмосковный клуб 26 февраля примет столичное "Динамо".