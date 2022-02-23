МОСКВА, 23 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отказался комментировать перспективы контракта с "Газпромом", но пристально следит за ситуацией вокруг Донецкой и Луганской народных республик. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе УЕФА.

Как сообщил ранее немецкий журнал Sportschau, несколько депутатов Европарламента в письме президенту УЕФА Александру Чеферину потребовали, чтобы союз перенес финал Лиги чемпионов, запланированный на 28 мая в Санкт-Петербурге, и прекратил спонсорство с "Газпромом".

"УЕФА будет пристально следить за ситуацией. На данном этапе мы больше ничего не можем сообщить", - заявили в пресс-службе УЕФА, отвечая на вопрос, возможно расторжение ли контракта, учитывая сложившуюся военно-политическую ситуацию.

"Газпром" стал официальным спонсором Лиги чемпионов - самого престижного клубного футбольного турнира в Европе - в 2012 году. В прошлом году компания подписала новое партнерское соглашение с УЕФА, которое рассчитано до 2024 года. "Газпром" получил партнерские права на чемпионат Европы - 2024, европейскую квалификацию к ЧЕ-2024 и финальные стадии Лиги наций 2021 и 2023 годов. Кроме того, компания получит спонсорские права на Суперкубок УЕФА, финальную стадию Лиги чемпионов по мини-футболу и финальную стадию Юношеской лиги УЕФА 2021-2024 годов.