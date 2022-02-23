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Баскетбольные еврокубки

В баскетбольной Евролиге не планируют отказываться от партнерства с ВТБ

Ранее представитель американской администрации рассказал, что США готовы при необходимости ввести санкции в отношении ВТБ
© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 23 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Баскетбольная Евролига не планирует отказываться от партнерства с ВТБ. Об этом ТАСС заявили в пресс-службе Евролиги.

"ВТБ является нашим основным партнером, нет никаких изменений по этому поводу", - заявили в пресс-службе турнира.

Банк ВТБ является одним из официальных партнеров Евролиги - главного европейского баскетбольного турнира среди клубов.

Ранее представитель американской администрации рассказал, что США готовы при необходимости ввести санкции в отношении ВТБ, учитывая события вокруг Донецкой и Луганской народных республик.

В нынешнем сезоне в Евролиге участвуют три российских клуба - московский ЦСКА, санкт-петербургский "Зенит" и казанский УНИКС.

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