Сборной России по футболу разрешили провести стыковые матчи при посещаемости в 70%

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Стыковые матчи сборной России по футболу в отборе на чемпионат мира 2022 года смогут посетить 70% болельщиков от общей вместимости "ВТБ-Арены". Об этом журналистам сообщили в службе коммуникаций Российского футбольного союза (РФС).

"Российский футбольный союз получил разрешение Роспотребнадзора на проведение двух матчей сборной России в Москве на стадионе "Динамо" 24 и 29 марта при посещаемости не более 70% от вместимости арены. Для доступа на стадион будет необходим QR-код. Продажа билетов откроется в пятницу, 25 февраля", - говорится в сообщении.

Матч сборных России и Польши должен пройти 24 марта на "ВТБ-Арене", победитель встречи 29 марта сыграет с сильнейшим в полуфинальной паре Швеция - Чехия. Встреча пройдет на поле победителя матча между россиянами и поляками. В случае поражения россияне проведут товарищеский матч в этот же день с проигравшим в паре Швеция - Чехия.

2 февраля РФС сообщил о переносе матчей со стадиона "Лужники" на "ВТБ-Арену", которая вмещает 25 716 человек. Встречи смогут посетить около 18 тыс. зрителей.

Чемпионат мира пройдет с 21 ноября по 18 декабря в Катаре.