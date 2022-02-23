Второй этап Кубка губернатора Петербурга по триатлону собрал почти втрое больше участников

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 февраля. /ТАСС/. Второй этап открытого Кубка губернатора Санкт-Петербурга по триатлону в формате indoor стартовал в День защитника Отечества на территории спортивных комплексов на Крестовском острове. В этот раз участие в нем приняло более 200 человек, что почти втрое больше, чем в первом этапе, рассказал корреспонденту ТАСС один из организаторов Кубка, рейс-директор компании "Железный человек" Василий Мозжухин.

"Мероприятие приобретает все большую популярность - в настоящий момент общее количество участников чуть-чуть превышает 200 человек. Вырос интерес к этому мероприятию как со стороны спортсменов-любителей, так и профессионалов. Если раньше мы проводили мероприятие волнами по 12 человек, и оно у нас заканчивалось к двум часам дня, то в текущий момент мы проводим его волнами по 18 человек и само мероприятие, то есть все соревнование, будет идти непрерывно в течение дня до вечера", - рассказал Мозжухин.

"Нам хотелось провести этап именно в такую дату. Наш вид спорта - это спорт мужественных людей, хотя в нем принимают участие и женщины и мужчины. Конечно, День защитника Отечества достаточно символичен для нас, ведь триатлон - это очень сложный, тяжелый вид спорта, как и профессия защитника Отечества. Поэтому, наш выбор пал на проведение мероприятия в такой день", - добавил он.

Открытый Кубок Губернатора Санкт-Петербурга по триатлону в формате indoor проходит при поддержке Комитета по физической культуре и спорту правительства Санкт-Петербурга, Федерации триатлона России и Федерации триатлона Санкт-Петербурга. Каждый его этап является полноценным стартом по триатлону и включает прохождение всех трех дистанций последовательно и без перерыва. Принимавший участие в сегодняшнем этапе вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский сразу после своего финиша поделился с корреспондентом ТАСС впечатлениями и планами по развитию этого мероприятия.

"Я испытываю чувство большой радости от того, что триатлон настолько востребован в нашем городе, что Кубок губернатора Санкт-Петербурга по триатлону привлекают такое внимание, что буквально за две недели удалось увеличить количество участников практически втрое - это говорит очень-очень о многом. Я думаю, что эти соревнования по меньше мере имеют все шансы стать доброй спортивной традицией для петербуржцев. Мы сделаем все, для того чтобы это произошло, чтобы это было именно так. Уже сейчас с большой долей уверенностью можно сказать, что мы эту традицию сохраним и продолжим на следующий год", - подчеркнул Пиотровский.

ТАСС является информационным партнером Кубка губернатора Санкт-Петербурга по триатлону.