Мешков рассудит матч чемпионата России по футболу "Спартак" - ЦСКА

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Арбитр Виталий Мешков назначен главным судьей на матч 19-го тура Тинькофф - Росийской премьер-лиги между московским футбольным клубом "Спартак" и ЦСКА. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Игра пройдет 26 февраля, начало матча - 19:00 мск. Помогать Мешкову будут ассистенты Дмитрий Сафьян, Арам Петросян, резервный судья Антон Фролов и видео-ассистенты Евгений Турбин и Антон Кобзев.

Матч 19-го тура между "Нижним Новгородом" и "Уралом" рассудит Василий Казарцев, игру "Химок" с "Динамо" - Кирилл Левников, встречу "Сочи" с "Арсеналом" - Владислав Безбородов, матч "Ростова" с "Крыльями Советов" - Павел Шадыханов, игру "Краснодара" с "Локомотивом" - Владимир Москалев, встречу "Ахмата" с "Уфой" - Алексей Сухой, матч "Зенита" с "Рубином" - Евгений Кукуляк.

ЦСКА занимает четвертое место в чемпионате России, набрав после 18 туров 30 очков. "Спартак" находится на девятом месте с 23 очками после 18 туров.