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Футбол в России

В ЦСКА прокомментировали наложение санкций на клуб

В клубе заявили, что будут отстаивать свои права, исходя из общепринятого тезиса, что спорт должен находиться вне политики

ТАСС, 23 февраля. Введение санкций в отношении московского ЦСКА не повлияло на функционирование футбольного клуба, юристы разбираются в данной ситуации. Об этом газете "Спорт-Экспресс" рассказал генеральный директора клуба Роман Бабаев.

В связи с признанием Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик Минфин США ввел санкции против российской госкорпорации ВЭБ.РФ и 25 ее дочерних предприятий, в том числе и ЦСКА.

"Безусловно, эта новость для клуба и наших многочисленных болельщиков довольно неожиданная, - сказал Бабаев. - Однако клуб продолжает нормально функционировать, команда спокойно готовится к возобновлению сезона и субботнему дерби, а наши юристы разбираются в ситуации. Мы будем отстаивать свои права, исходя из общепринятого тезиса, что спорт должен находиться вне политики".

ВЭБ.РФ является основным владельцем ЦСКА. После 18 туров ЦСКА располагается на четвертом месте в турнирной таблице Тинькофф - Российской премьер-лиги, набрав 30 очков. В первом матче после зимней паузы команда 26 февраля в гостях сыграет с московским "Спартаком".

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