В "Нижнем Новгороде" заявили, что довольны зимней трансферной кампанией

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Руководство "Нижнего Новгорода" удовлетворено работой футбольного клуба в зимнее трансферное окно. Об этом ТАСС рассказал генеральный директор нижегородского клуба Равиль Измайлов.

Зимнее трансферное окно закрылось в России в ночь на 23 февраля. В "Нижний Новгород" перешли нападающие Сильвестр Игбун, Фелисио Милсон, полузащитники Ларс Ларсен, Павел Карасев и защитник Дмитрий Стоцкий. Также клуб арендовал голкипера Никиту Гойло, защитника Виктора Александрова и полузащитника Кирилла Кравцова.

"Остался удовлетворен работой в зимнее трансферное окно, по моему мнению, вся работа выполнена, - сказал Измайлов. - Всегда хочется большего, но в целом удовлетворены работой, сделали даже чуть больше, чем хотели. Помогут трансферы клубу или нет, покажут время и игра. Но мы сделали в трансферное окно все, чтобы усилить команду".

"Нижний Новгород" занимает 13-е место в турнирной таблице Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 19 очков в 18 матчах. В первом матче после зимней паузы нижегородцы дома примут екатеринбургский "Урал" 26 февраля.