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Футбол в Англии

В "Манчестер Юнайтед" заявили, что остаются партнерами "Аэрофлота"

Ранее СМИ сообщали, что команда отказалась лететь "Аэрофлотом" на матч Лиги чемпионов с "Атлетико"
Игроки футбольного клуба "Манчестер Юнайтед" EPA-EFE/PETER POWELL
Описание
Игроки футбольного клуба "Манчестер Юнайтед"
© EPA-EFE/PETER POWELL

МОСКВА, 23 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Английский футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" остается партнером российской авиакомпании "Аэрофлот". Об этом ТАСС заявили в пресс-службе английского клуба.

"Клуб не будет делать официальных заявлений [по поводу контракта с "Аэрофлотом"], - сказали в пресс-службе "Манчестер Юнайтед".

Тем не менее собеседник ТАСС предоставил следующие сопроводительные данные: "Клуб остается партнером "Аэрофлота". Партнерское соглашение было заключено с авиакомпанией, а не правительством России. У нас множество партнеров по всему миру. Как футбольный клуб мы не занимаем позицию по геополитическим вопросам".

В среду портал The Athletic сообщил, что команда отказалась лететь на матч Лиги чемпионов с "Атлетико" авиакомпанией "Аэрофлот".

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