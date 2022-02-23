В "Манчестер Юнайтед" заявили, что остаются партнерами "Аэрофлота"

МОСКВА, 23 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Английский футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" остается партнером российской авиакомпании "Аэрофлот". Об этом ТАСС заявили в пресс-службе английского клуба.

"Клуб не будет делать официальных заявлений [по поводу контракта с "Аэрофлотом"], - сказали в пресс-службе "Манчестер Юнайтед".

Тем не менее собеседник ТАСС предоставил следующие сопроводительные данные: "Клуб остается партнером "Аэрофлота". Партнерское соглашение было заключено с авиакомпанией, а не правительством России. У нас множество партнеров по всему миру. Как футбольный клуб мы не занимаем позицию по геополитическим вопросам".

В среду портал The Athletic сообщил, что команда отказалась лететь на матч Лиги чемпионов с "Атлетико" авиакомпанией "Аэрофлот".