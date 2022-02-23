Норвежская биатлонистка Тандревольд сможет продолжить карьеру после Олимпиады

ТАСС, 23 февраля. Норвежская биатлонистка Ингрид Тандревольд получила разрешение от врачей продолжить карьеру после Олимпийских игр в Пекине. Комментарий спортсменки приводит норвежский телеканал TV2.

На Олимпийских играх Тандревольд приняла участие в индивидуальной гонке, спринте и гонке преследования. Во время спринта норвежка почувствовала себя плохо, но смогла занять пятое место. В гонке преследования после последнего, четвертого огневого рубежа спортсменка уходила на третьем месте, но финишировала восьмой, упав и потеряв сознание после окончания гонки. После инцидента Тандревольд была вынуждена досрочно завершить выступление на Олимпиаде.

"Мне ответили, что ничто не указывает, что это более опасно, чем можно было бы подумать. Теперь в четверг я получу справку от врача, которая дает добро на старт в следующих соревнованиях", - сказала Тандревольд.

"Я была у нескольких кардиологов, проводила обычные измерения - ЭКГ, КТ и прочее. Я получу справку, что могу кататься на беговых лыжах, так что дела идут, по крайней мере, хорошо, как и должно быть", - добавила норвежка.

Тандревольд 25 лет, она является трехкратной чемпионкой мира по биатлону. В текущем сезоне Кубка мира норвежка занимает 15-е место в общем зачете.

Следующий этап Кубка мира по биатлону пройдет с 3 по 6 марта в финском Контиолахти.