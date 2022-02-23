Рублев вышел в четвертьфинал теннисного турнира в Дубае

ТАСС, 23 февраля. Россиянин Андрей Рублев обыграл представителя Южной Кореи Квон Сун У в матче второго круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Дубае.

Встреча завершилась со счетом 4:6, 6:0, 6:3 в пользу россиянина, посеянного на турнире под вторым номером. В четвертьфинале он сыграет с американцем Маккензи Макдональдом.

Рублеву 24 года, он располагается на седьмой строчке мирового рейтинга, на счету россиянина девять титулов под эгидой ATP. На Олимпийских играх в Токио он стал обладателем золотой медали в миксте в паре с Анастасией Павлюченковой. На турнирах Большого шлема Рублев не проходил дальше четвертьфинала. В 2021 году в составе сборной России он стал победителем Кубка Дэвиса и Кубка ATP.

Квон Сун У 24 года, он занимает 60-е место в рейтинге ATP. На счету теннисиста один титул под эгидой организации. Лучшим его результатом на турнирах Большого шлема является выход в третий круг Открытого чемпионата Франции (2021).

Турнир в Дубае относится к категории ATP 500 и завершится 26 февраля. Действующим чемпионом является россиянин Аслан Карацев. Общий призовой фонд турнира составляет почти $2,8 млн.